تقارير - ساني يحسم موقفه من بايرن ميونخ

اللاعب يتعافى من إصابته

أوضحت تقارير في ألمانيا أن ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي ، قرر الانضمام لصفوف بايرن ميونخ في الصيف المقبل، في ظل استمرار اهتمام العملاق البافاري.

بايرن حاول الصيف الماضي ضم ساني، ودخل في مفاوضات جادة مع ناديه واللاعب، ولكن أتت الإصابة التي تعرض لها في ختام الصيف لتوقف الصفقة.

وذكرت "بيلد" أن ساني حتى لا يمانع الانضمام لبايرن في انتقالات الشتاء رغم عدم تعافيه من الإصابة في أربطة الركبة بلقاء الدرع الخيرية أغسطس الماضي.

وأشار التقرير أن بايرن سينتظر للصيف من أجل حسم قراره النهائي بخصوص ضم الجناح الألماني، وذلك ليتأكد من مدى تعافيه خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ميونخ يأمل أيضاً في انخفاض سعر اللاعب بعدما كان سيتي يطلب 150 مليون يورو، ولكنه مستعد لدفع 100 مليوناً فقط.

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وفي نفس السياق، رحب يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، بانتقال ساني لبايرن في تصريحات مع "بيلد": "سيكون لاعباً جذاباً للبوندسليجا بما يملكه من سرعات وإمكانيات، سيعيد الرونق للبطولة".

مدرب ساني في سيتي بيب جوارديولا أكد أن تعافي اللاعب يمضي بشكل جيد، وأنه يقترب من العودة للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.