تقارير: لقاء الرجاء المغربي والإسماعيلي قد يؤجل بسبب كورونا

فيروس كورونا قد يتسبب في تأجيل مباراة إياب نصف نهائي كأس محمد الخامس.

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن هناك احتمالية لتأجيل مباراة الرجاء البيضاوي، أمام الإسماعيلي المصري، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الإسماعيلي كان قد حقق الفوز على الرجاء بهدف دون رد، في مباراة الذهاب، وذلك قبل لقاء العودة الذي سيقام في العاصمة المغربية الدار البيضاء.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم، يرغب في إقامة مباراة الرجاء والإسماعيلي بحضور جماهيري، بينما يفضل الاتحاد المغربي أن تقام المباراة بدون جمهور، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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جاء ذلك بعد قرار الاتحاد المغربي بإقامة جميع المباريات والمناسبات الرياضية بدون حضور جماهيري، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد المغربي يوم السبت مع الاتحاد العربي، من أجل حسم الموقف النهائي الخاص بالمباراة، سواء بإقامتها في موعدها دون حضور جماهيري، أو تأجيلها.

ومن المقرر أن يحل الإسماعيلي ضيفًا على الرجاء المغربي، يوم الأحد الموافق 15 مارس الجاري، في مباراة إياب نصف نهائي كأس محمد الخامس للأندية العربية الأبطال.