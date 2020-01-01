تقارير.. لاوتارو يرفض البريميرليج ويختار برشلونة

لاوتارو يقترب من برشلونة بعد رفضه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن العروض المقدمة من أندية مانشستر لمهاجم إنتر الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قد تم رفضها.

وكان لاوتارو مارتينيز قد اقترب أكثر من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما رفض جميع العروض الأخرى.

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وحسب ما ذكرته صحيفة دايلي ستار البريطانية اليوم الجمعة فإن لاوتارو مارتينيز قد اختار وجهته المقبلة بالفعل وقرر إلى أين سيذهب.

وستكون هذه الوجهة هي برشلونة، حيث النادي الذي أبدى المهاجم الأرجنتيني إعجابه به واحترامه لقائده ليونيل ميسي الذي يريد اللعب بجانبه.

وأضافت الصحيفة أن لاوتارو قد رفض عرضي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث لا يرى نفسه خليفة لأجويرو ولا قائدًا لهجوم الشياطين الحمر.

ويحاول إنتر في الوقت الحالي تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني حتى لا يرحل إلى برشلونة بالشرط الجزائي كما يخطط الفريق الكتالوني.

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يذكر أن الشرط الجزائي الموجود في عقد لاوتارو مارتينيز الحالي مع إنتر يبلغ 111 مليون يورو، وهو مبلغ ليس بالكبير بالنسبة لأحد أفضل مهاجمي العالم والبالغ من العمر 22 عامًا فقط.