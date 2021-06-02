هل هو القرار الأفضل لبرشلونة؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس برشلونة جوان لابورتا قد توصل إلى قرار نهائي بالإبقاء على رونالد كومان في منصب المدير الفني للنادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.

وكان لابورتا قد عقد اجتماعًا مع كومان الأسبوع الماضي طالبه خلاله بالانتظار لمدة أسبوعين في سبيل إيجاد مدرب يخلفه، أو ينتهي به المطاف بتجديد الثقة فيه واستمراره حتى صيف 2022.

ووفقًا لما أورده "SER Catalunya" فإن لابورتا لم يستطع إيجاد البديل المناسب لخلافة المدرب الهولندي، لذلك فقد قرر الإبقاء عليه في كامب نو بصورة طبيعية الموسم المقبل.

لكن زعمت الشبكة في الوقت نفسه أن الرئيس الكتالوني سيفرض على كومان أن يقود بتغيير طريقة اللعب لتصبح 4-3-3، مع تقديم كرة قدم أكثر هجومية.

هذا ما خلصت إليه الاجتماعات التي عُقدت بين كومان وبين مساعد ونائب لابورتا، ماتيو أليماني، في الساعات الماضية، والتي تم خلالها إيضاح كافة النقاط المختلف عليها بين الطرفين.

الغريب أن برشلونة قدم أفضل مستوياته مع كومان عندما لعب بطريقة 3-5-2، لكن يبدو أن لابورتا يريد استرجاع أفضل أيام البرسا عندما كان يغزو العالم بـ4-3-3 رفقة بيب جوارديولا.

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في الوقت نفسه، لا يزال من غير المعلوم إذا ما كان تجديد الثقة سيجعل لابورتا يمنح كومان عقدًا جديدًا لعام آخر غير العام المقبل، أم سيبقى الوضع على ما هو عليه.

الجدير بالذكر أن لابورتا أراد التعاقد مع هانزي فليك أو يورجن كلوب أو يوليان ناجلسمان لقيادة برشلونة، غير أن تلك الأسماء وغيرها من أباطرة التدريب في العالم جميعهم ارتبطوا بأندية أخرى.

كما تجدر الإشارة إلى أن كومان نجح في تحقيق لقب وحيد هذا الموسم بالتتويج بكأس ملك إسبانيا، في مقابل الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا واحتلال المرتبة الثالثة في الدوري الإسباني.