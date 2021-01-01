تقارير.. لابورتا حسم لبرشلونة صفقة أجويرو!

نبأ سعيد لميسي..

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن رئيس برشلونة الجديد جوان لابورتا قد حسم لناديه أول صفقة في عهده بإتمام اتفاقه مع سيرخيو أجويرو، لاعب مانشستر سيتي، للانضمام إلى كامب نو الصيف المقبل.

وكانت الصحف الإسبانية من قبل قد أشارت إلى وجود اتصالات بين مرشحي رئاسة برشلونة ووكيل أجويرو في وقت أبدى فيه اللاعب انفتاحًا على ارتداء القميص الكتالوني بالفترة المقبلة.

عقد أجويرو مع سيتي ينتهي بنهاية هذا الموسم، لذلك فلن يكلف خزينة برشلونة سوى ثمن راتبه مع مكافأة انتقال، ما يجعله صفقة مثالية، ويبدو أن لابورتا أدرك ذلك جيدًا.

صحيفة "آس" في تقرير لها أكدت على أن برشلونة "قريب جدًا" من إعادة الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 32 عامًا إلى الدوري الإسباني مرة أخرى.

وبحسب الصحيفة فإن الاتفاق بين الطرفين قد تم على توقيع أجويرو لعقد يمتد لمدة عامين مع برشلونة، لكن ما يحول دون إعلان الأمر بصورة رسمية هو استمرار كارليس توسكيتس في رئاسة النادي مؤقتًا.

إن صحّت أنباء آس، فإنها قد تكون الخطوة الأولى للإبقاء على ليونيل ميسي بين جنبات كامب نو، لا سيما وأن العلاقة بينه وبين أجويرو قوية جدًا منذ أن تزاملا في منتخب الأرجنتين للشباب.

الجدير بالذكر أن تجربة أجويرو السابقة في الدوري الإسباني كانت رفقة أتلتيكو مدريد، وحينها سجل 101 هدفًا في 234 مباراة ثم اشتراه مانشستر سيتي نظير 38 مليون جنيه استرليني في صيف 2011.