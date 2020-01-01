تقارير .. كارلوس إدواردو قد يرحل عن الهلال

البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أنباء غير سارة لجماهير نادي الهلال السعودي، بعدما توقعت رحيل اللاعب كارلوس إدواردو عن الفريق نهاية الموسم الجاري 2019\2020.

التقارير البرازيلية قالت أن مشوار "السوبر" كما تُلقبه الجماهير مع الزعيم قد ينتهي قريبًا، خاصة مع قرب نهاية عقده في يونيو 2020، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

التقارير أضافت أن وكيل اللاعب يبحث عن نادٍ يمكنه شراء المتبقي من عقد اللاعب البرازيلي، من أجل خوض تجربة جديدة لم تتحدد وجهتها حتى الآن.

تقارير صحفية سعودية مُقربة من نادي الهلال السعودي كانت قد أشارت إلى أن هناك خلاف بسيط بين إدارة الزعيم ووكيل اللاعب كارلوس إدواردو يؤجل الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة الحالية.

التقارير قالت أن اللاعب وافق على تجديد تعاقده مع الهلال بعد طلب الإدارة بقائه رفقة الفريق خلال الفترة المُقبلة، إلا أن المفاوضات توقفت

صحيفة "الرياضية" قالت أن الخلاف بين الإدارة ووكيل يأتي بسبب مدة العقد، حيث يرغب وكيل إدواردو في تجديد العقد لموسمين، بينما ترغب الإدارة في التجديد لموسم واحد فقط.

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البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن ينضم له بالصيف المقبل مجانًا.