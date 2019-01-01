تقارير: فينجر لن يكون المدرب الجديد لبايرن ميونخ

الأمور باتت أوضح الآن..

استقرت إدارة بايرن ميونخ، على عدم التعاقد مع آرسين فينجر كمدرب للبافاري في المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا لما أشارت له تقارير من شبكة "شبورت 1" الألمانية.

وكان اسم فينجر قد طُرح وبقوة في الأيام الماضية لخلافة المُقال نيكو كوفاتش، لا سيما وأن مدرب آرسنال السابق متحدث للألمانية ويتناسب مع متطلبات إدارة كارل هاينز رومينيجه.

لكن ما قالته شبورت 1 مختلفًا، حيث أكدت على عدم تواجد اتصال جدي بين الطرفين في المرحلة الماضية، وأن ما قد أُشيع لا يعدو كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.

في الوقت نفسه، فإن إدارة بايرن ميونخ ترجح أن يبقى هانسي فليك، المدرب المؤقت الحالي، لمدة أطول من المتوقع قد تمتد إلى نهاية الموسم إن سارت الأمور كما ينبغي.

فليك قد نجح في اختباره الأول، وحقق انتصارًا على أولمبياكوس اليوناني بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، ولكنه على موعد صعب عندما يُلاقي بوروسيا دورتموند يوم السبت في الكلاسيكو الألماني.

الجدير بالذكر أن صحيفة بيلد المقربة من البافاري، أشارت من قبل إلى أن رالف رانجنيك قد رفض تدريب بايرن، ليكون فينجر هو الأوفر حظًا لهذا المنصب.

وفي كل الأحوال، فإن تولي فينجر البالغ من العمر 70 عامًا لمسؤولية بايرن كان ليكون بصورة مؤقتة أيضًا حتى نهاية الموسم، ومن بعدها كان الاتجاه سيكون للتعاقد مع إيريك تين هاج، مدرب أياكس الحالي.