تقارير: فيفا يغرم الزمالك مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

الاتحاد الدولي قرر معاقبة الزمالك بدفع غرامة قدرها مليون يورو.

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرر فرض عقوبة مالية كبيرة على نادي الزمالك، قدرها مليون يورو، لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي، بسبب انتقال محمد إبراهيم.

وكان نادي الزمالك قد حصل على خدمات محمد إبراهيم، من صفوف نادي ماريتيمو، دون سداد مبلغ 350 ألف يورو لصالح النادي البرتغالي.

وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن "فيفا" قرر فرض عقوبة مالية قدرها مليون يورو على نادي الزمالك، ولكن القلعة البيضاء تستطيع الاستئناف على القرار وفقًا للمواعيد المحددة.

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الصحيفة البرتغالية أكدت على أن ماريتيمو اتفق مع الزمالك على شروط انتقال محمد إبراهيم إلى القلعة البيضاء، ولكن النادي المصري لم يلتزم بالاتفاق الذي تم بين الطرفين.

عدم التزام الزمالك دفع نادي ماريتيمو للاحتجاج في المحكمة الرياضية الدولية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته من انتقال محمد إبراهيم إلى القلعة البيضاء، بالرغم من إعلان مسؤولي الأخير توصلهم لاتفاق نهائي عام 2018.

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محمد إبراهيم انتقل إلى الزمالك في صيف 2014 قادمًا من ماريتيمو البرتغالي، قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته في الصيف الماضي، لصالح نادي مصر المقاصة، ليصبح هدفًا للعديد من الأندية، أبرزها الأهلي وبيراميدز لضمه هذا الصيف.