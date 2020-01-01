تقارير: فيتوريا يُجبر النصر على الرضوخ لمطالب أمرابط

هل يجدد النصر عقد أمرابط خلال الأيام القادمة؟

اقترب نادي النصر السعودي، من تمديد تعاقد اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، جناح العالمي ليستمر ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة، خاصة وأنه واحدًا من أهم عناصر الفريق.

أمرابط كان قد أعلن في وقت سابق، عن أنه متمسك بالبقاء مع نادي النصر، في حال استجابة إدارة النادي السعودي للمطالب التي يريدها خلال الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن النصر سيستجيب لمطالب أمرابط، بناء على رغبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، والذي مدد عقده بعد موافقة الإدارة على شروطه، والتي من أهمها الحفاظ على أهم لاعبي الفريق، على رأسهم أمرابط.

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ومن جهة أخرى ينتهي عقد أمرابط مع النصر في صيف 2021، حيث سيضطر مسؤولي العالمي لبيع عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال عدم تجديد عقده، وإلا سيرحل مجانًا في الصيف القادم.

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ويعلم مسؤولي نادي النصر جيدًا، أن أمرابط مطلوبًا لأندية أخرى، ولعل أبرزها السد القطري، الذي تفاوض معه بشكل جاد، من أجل التعاقد معه.

ومن المقرر أن يحسم نادي النصر ملف تجديد نور الدين أمرابط خلال الأيام القادمة، من أجل ضمان استمراره مع الفريق لمدة أطول، خاصة وأنه واحدًا من العناصر الأساسية.