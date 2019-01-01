تقارير: عبد الرزاق حمد الله يغادر معسكر المغرب

من سيعوض غياب حمد الله عن صفوف منتخب المغرب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي النصر السعودي، مغادرة معسكر منتخب المغرب اليوم الخميس، قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019.

عبد الرزاق حمد الله شارك في مباراة المغرب أمام جامبيا مساء أمس الأربعاء، باللقاء الودي الذي انتهى بخسارة المغرب بهدف دون رد.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عبد الرزاق حمد الله قرر مغادرة معسكر المغرب، بسبب عدم توافر الظروف الكافية، وغياب الروح الجماعية في معسكر أسود الأطلس.

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وهناك مجهودات من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لإيجاد حل وسط وإقناع حمد الله بالبقاء.

عبد الرزاق حمد الله مصرًا على الرحيل عن صفوف المنتخب المغربي بالرغم من محاولات مسؤولي الاتحاد المغربي والجهاز الفني لأسود الأطلس.



ولم تنجح محاولات مسؤولي الاتحاد المغربي ومنتخب أسود الأطلس في إقناع عبد الرزاق حمد الله للبقاء مع المنتخب المغربي.

المنتخب المغربي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، حيث يقع في المجموعة الرابعة، رفقة كوت ديفوار وجنول إفريقيا وناميبيا.