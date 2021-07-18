تقارير.. صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس هذا الصيف

مفاجأة كبيرة..

تداولت الصحف الإيطالية أنباءً عن صفقة تبادلية جديدة محتملة بين برشلونة ويوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الراهنة.

وكان برشلونة قد ضم الموسم الماضي ميراليم بيانيتش في مقابل التخلي عن أرتور ميلو لليوفي، في صفقة لم يستفد منها الطرفان سوى اقتصاديًا.

ووفقًا لما قالته التقارير الإيطالية، فإن البرسا يخطط لإعادة بيانيتش إلى يوفنتوس مجددًا في مقابل وصول آرون رامسي إلى كامب نو.

النادي الإيطالي يسعى للتخلص من رامسي، فيما يود برشلونة دعم منتصف ميدانه بشتى السبل بعد فشل صفقة انتقال جورجينيو فاينالدوم لكتالونيا.

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وتتزامن هذه الأنباء مع أخرى خرجت من صحيفة "سبورت" أن وكيل بيانيتش سيذهب إلى مدينة ميلانو في الأيام المقبلة لبحث عودة موكله إلى الدوري الإيطالي.

لكن هذه المرة ستكون عودته إلى قطب آخر غير يوفنتوس، وهو حامل لقب السيري آ إنتر.

من جهة أخرى، كتب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على تويتر أن رامسي خارج حسابات برشلونة ولن ينضم للبرسا.

There’s no chance for this swap deal to take place as of today. Barcelona are not considering Aaron Ramsey also because of his high salary. 🔴 #FCB #Juve



Miralem Pjanic has still not accepted to part ways with Barça on mutual agreement, despite club pushing for this solution. https://t.co/0vd7zNOP21 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2021

واعتبر الصحفي الإيطالي أن سبب عدم انضمام رامسي إلى البرسا راتبه المرتفع للغاية، والذي لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن في برشلونة.

الجدير بالذكر أن برشلونة يسعى للتخلص من بيانيتش في الأساس لتخفيض الرواتب، لذلك فيبدو أن ما يقوله رومانو منطقيًا قياسًا بأن رامسي يتقاضى قرابة 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا في يوفنتوس.