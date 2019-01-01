تقارير تركية: الهلال والنصر ينافسان على ضم الهولندي ريان بابل
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
أكدت تقارير صحفية تركية، على أن ناديي الهلال والنصر، يسعيان لضم المهاجم الهولندي ريان بابل، لاعب بشكتاش التركي.
بشكتاش التركي يسعى لبيع بابل، لأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك من أجل الاستفادة ماديًا منه قبل رحيله دون أي مقابل.
صحيفة "تاكفيم" التركية أكدت على أن إدارة بشكتاش لا تمانع في بيع بابل إلى أي فريق، ولكن رئيس الفريق التركي سيبحث عن العرض الأعلى ماديًا.
ميدو ومعاونيه عادل مصطفى وعيسى المحياني خلال تدريبات الفريق.
(📸: @alwehdaclub1 )@midoahm pic.twitter.com/HwzPLrkAG8 — جول مصر (@goaleg) January 7, 2019
بابل كان لاعبًا في أياكس الهولندي وليفربول الإنجليزي، وقاسم باشا التركي، والعين الإماراتي، وهوفنهايم الألماني.
ويسعى إدارتي الهلال والنصر الحصول على خدمات ريان بابل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سيتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.