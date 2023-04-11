تقارير تربط جافي بتشيلسي وموقف صادم من اللاعب

مستقبل جافي الغامض مع برشلونة يفتح الباب للشائعات

يشغل مستقبل النجم الشاب جافي، لاعب برشلونة، الجميع فتشيلسي يظهر في الصورة مع اجتماعات بين ممثلي اللاعب والنادي الإنجليزي.

وتدور أزمة بين برشلونة ورابطة الدوري الإسباني وصلت إلى المحكمة حول تجديد عقد اللاعب وتسجيله الذي لم يتم نظرًا للصعوبات المالية المرهقة بها ميزانية برشلونة.

ودار حديث عن عقد جلسة بين ممثلي جافي أو تحديدًا وكيله "إيفان لا بيينا" وبين نادي تشيلسي الإنجليزي منذ ثلاثة أسابيع كما ذكرت صحيفة "آس"، لكن صحيفة سبورت الكتالونية قالت إن الاجتماع لم يكن بخصوص جافي ولكن عن لويس إنريكي مدرب إسبانيا وبرشلونة الأسبق المهتم تشيلسي بالتعاقد معه.

ورحل إنريكي عن تدريب إسبانيا بعد نهاية كأس العالم 2022، ومن وقتها وهو لم يرتبط بأي عقد مع منتخب أو نادٍ. ويهتم تشيلسي بالمدرب الإسباني الذي سافر بالفعل وعقد جلسة مع إدارة تشيلسي التي أعادت فرانك لامبارد لنهاية الموسم ليتولى تدريب الفريق خلفًا لجراهام بوتر الذي أقيل لسوء النتائج.

وتؤكد الصحيفة الكتالونية أن اسم جافي لم يردد في جلسات وكيل جافي مع تشيلسي، كما أن اللاعب والمقربين منه يعتقدون أن برشلونة سيجد حلًا لتسجيل اللاعب.