تقارير: بني ياس الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي زي روبرتو

بني ياس يدعم صفوفه بضم مهاجم برازيلي.

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي بني ياس الإماراتي، تعاقد مع البرازيلي زي روبرتو، لاعب فريق أتلتيكو جوانيينسي، لينضم لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بني ياس يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تحسين وضعية الفريق، والمنافسة على المراكز المتقدمة بالدوري الإماراتي.

وفقًا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أكدت وسائل إعلامية في البرازيل، على أن بني ياس، تعاقد مع المهاجم زي روبرتو خلال الفترة الحالية.

زي روبرتو يبلغ من العمر 26 عامًا، ولعب الموسم الماضي في صفوف فريق ساو بينتو، حيث ششارك في 33 مباراة، أحرز خلالها 14 هدف.

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ويلعب روبرتو في مركز المهاجم، كما يستطيع أيضًا اللعب في مركزين المهاجم الثاني، وصانع الألعاب، ولكن المركز المفضل له هو رأس الحربة.

ويحتل فريق بني ياس المركز العاشر، في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، برصيد 14 نقطة، حيث يسعى للمنافسة على أحد المراكز المتقدمة.