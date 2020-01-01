تقارير: بريجوفيتش يقترب من الانتقال إلى بشكتاش التركي

المهاجم الصربي يقترب من الرحيل عن الاتحاد.

اقترب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق نادي الاتحاد السعودي، من الانتقال إلى صفوف فريق بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، منحت الضوء الأخضر للمهاجم الصربي بريجوفيتش، للرحيل عن صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "هايبر" التركية إلى أن بريجوفيتش بدأ في مفاوضاته مع بشكتاش بشكل رسمي، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفي حالة الوصول لاتفاق على الأمور المالية مع بشكتاش، سينتقل على الفور المهاجم الصربي للفريق التركي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

إدارة الاتحاد تمنح بريجوفيتش الضوء الأخضر للرحيل عن النادي

ويحاول نادي باوك اليوناني، للحصول على خدمات بريجوفيتش، حيث يفضل اللاعب العودة إلى فريقه السابق، ولكن الراتب سيكون عائقًا أمامه.

بريجوفيتش يبحث عن راتب كبير، من أجل الانتقال لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما قد يعرقل انتقاله إلى باو اليوناني.

الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الاتحاد، كان قرر استبعاد بريجوفيتش من قائمة النمور، لعدم حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة.