تقارير: الهلال يقدم عرضًا كبيرًا لضم فالكاو وجوميس قد يرحل

الهلال يرغب في ضم فالكاو من جلطة سراي، ولن يجدد عقد جوميس.

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي الهلال السعودي، قدم عرضًا إلى جالطة سراي التركي، للحصول على خدمات المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فالكاو يعاني رفقة جالطة سراي، حيث غاب عن المشاركة مع الفريق، خلال الدور الأول، بسبب كثرة الإصابات.

وأشارت صحيفة "أكشام" التركية إلى أن الهلال لا يفكر حاليًا في تجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الفريق، ويسعى لتعويضه بضم فالكاو من جلطة سراي.

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ووفقًا للصحيفة التركية، فإن الهلال تقدم بعرض كبير، وصل إلى 12 مليون يورو، للحصول على خدمات رادميل فالكاو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

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ويعد بافيتيمبي جوميس، واحدًا من أهم لاعبي الهلال خلال الوقت الحالي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، في تشكيلته الأساسية.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وقدم مستويات طيبة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية الأخيرة.