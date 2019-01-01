تقارير - النصر يتوصل إلى اتفاق مع عبدالفتاح آدم

مسؤولي النصر توصلوا إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم الواعد في الكرة السعودية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية اقتراب إدارة نادي النصر من التعاقد مع عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون السعودي بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

صحيفة "الرياض" بحسب مصادرها أشارت إلى مسؤولي النصر توصلوا إلى اتفاق للتعاقد مع المهاجم الواعد في الكرة السعودية.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت صراعًا كبيرًا على ضم اللاعب، الذي قدم موسم أكثر من رائع مع سكري القصيم.

رازفان لوشيسكو يُغربل قائمة الزعيم بعد معسكر النمسا👀👇https://t.co/6Y5sWZFG7T — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 7, 2019

التقارير أكدت أن نادي النصر اتفق مع التعاون على شراء عقد المهاجم عبدالفتاح آدم مقابل 17 مليون ريال بالإضافة إلى إعارة المدافع نايف الماس.

اللاعب صاحب الـ24 عامًا انتقل للعب في صفوف التعاون في صيف 2018 قادماً من الحزم وقدم مستوى مميز خلال الموسم المنصرم واستطاع أن يجذب أنظار الكبار إليه.

ثنائي أرجنتيني وتشيلي على أعتاب الاتحاد

يُذكر أن آدم قد شارك في 25 مباراة بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين حيثُ سجل 12 هدفاً وصنع هدف وحيد وفي كأس الملك لعب 5 مباريات وسجل 3 أهداف.