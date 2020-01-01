تقارير: الكشف عن سبب رفض هلال سوداني لعرض النصر

ما سبب رفض هلال سوداني عرض النصر السعودي؟

رفض الجزائري العربي هلال سوداني، المحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني، العرض المقدم له من نادي النصر، من أجل ارتداء قميص العالمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

العربي سوادني انضم لصفوف أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من فريق نوتينجهام فورست الإنجليزي، ليقدم مستوى مميز رفقة الفريق اليوناني.

وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية، إلى هلال سوداني رفض عرض نادي النصر، بسبب عدم تحمسه لخوض تجربة عربية حاليًا، مفضلًا تأجيل هذه الخطوة خلال الفترة الحالية.

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جاء موقف سوداني لأنه يُريد استكمال مدة عقده مع أولمبياكوس اليوناني، خاصة وأنه يقترب من التعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل توقف النشاط الرياضي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ويعد العربي هلال سوداني، هو البديل الأول للنيجيري أحمد موسى، الذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشارك هلال سوداني مع أولمبياكوس اليوناني في 21 مباراة هذا الموسم، في جميع البطولات، سجل 7 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه بالفريق.