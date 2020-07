تقارير: الشباب السعودي يسعى للتعاقد مع كايسيدو مهاجم لاتسيو

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن نادي الشباب السعودي، يسعى للتعاقد مع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو، مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن كايسيدو كان قريبًا من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية في صيف 2019، ولكن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق لاتسيو، رفض رحيل المهاجم الإكوادوري.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير، نيكولو ستشيرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه بعدما حسمت إدارة الشباب التعاقد مع بانيجا لاعب وسط إشبيلية الإسباني، لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين في السنة، هناك أولوية في إنهاء التعاقد مع مهاجم.

وتابع: "الأولوية الآن هي التوقيع مع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو لاعب لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفهم".

After Ever #Banega (he has signed 3-years contract with a wages of €10M a year), #AlShabab’s priority now is to wrap up signing of a striker. They are interested in Felipe #Caicedo ( ). #transfers