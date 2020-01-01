تقارير: السد القطري يرغب في خطف أمرابط من النصر السعودي

هل ينجح السد القطري في التعاقد مع أمرابط؟

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي السد القطري، يرغب في التعاقد مع المغاربي نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أمرابط نفى مؤخرًا كل ما تردد حول رغبته في الرحيل عن صفوف نادي النصر خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما طلبت إدارة ناديه تخفيض راتبه، في ظل توقف النشاط الرياضي بالمملكة العربية السعودية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "أجانس سبور" التركية، أن نادي السد لديه إصرار على خطف أمرابط من نادي النصر، من أجل دعم خط هجومه بداية من الموسم المقبل.

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الصحيفة التركية، أشارت إلى أن هناك خلافًا بين أمرابط ونادي النصر، بعد قرار خفض رواتب اللاعبين 50%، وهو الأمر الذي يسعى السد استغلاله، خاصة في ظل إعجاب المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز بقدراته.

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يذكر أن أمرابط انضم لصفوف نادي النصر، خلال صيف 2018 قادمًا من فريق واتفورد الإنجليزي، لينتهي عقده في صيف 2021، ليقدم مستوى مميز رفقة فريقه.

ونجح أمرابط في تحقيق لقب الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي الموسم الماضي، حيث شارك منذ ارتداءه القميص الأصفر في 58 مباراة حتى الآن.