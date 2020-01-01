تقارير: الزمالك يسعى لضم أنيس البدري من الاتحاد السعودي

الزمالك قد يضم لاعبًا تونسيًا آخر في صفوف الفريق.

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن هناك مفاوضات من جانب مسؤولي نادي الزمالك، من أجل ضم التونسي أنيس البدري، صانع ألعاب فريق الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أنيس البدري انضم لصفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الترجي التونسي، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب مع العميد حتى الآن.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن الزمالك يرغب في تكرار تجربة التونسي فرجاني ساسي، الذي تعاقد معه قادمًا من النصر، وقدم مستويات رائعة.

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فرجاني ساسي انضم لصفوف نادي الزمالك، بعد عدم ظهوره بمستوى جيد مع فريقه السابق النصر السعودي، ليظهر بمستوى رائع مع الزمالك، ويقوده لتحقيق كأس الكونفدرالية وكأسي السوبر المصري والإفريقي.

أنيس البدري كان قد نفى مؤخرًا خلال بيان رسمي، نيته مغادرة الاتحاد، مشيرًا إلى أنه يشعر بالسعادة رفقة فريقه.

ويبدو أن نادي الزمالك وضعوا أنيس البدري ضمن أهداف الموسم الجديد، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.