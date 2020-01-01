تقارير - الاتحاد ينتظر أيوب الكعبي في دبي من أجل الكشف الطبي

تبحث إدارة نادي الاتحاد عن مهاجم في الخط الأمامي خلال الميركاتو الحالي

تنتظر إدارة نادي اتحاد جدة السعودي وصول اللاعب الدولي المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشون الصيني إلى دبي خلال الساعات المقبلة وذلك لإجراء الفحوص الطبية.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" فأن الكعبي سيصل دبي تمهيدًا لانتقاله لنادي الاتحاد بعقد يمتد إلى عامين ونصف العام مقابل 2.5 مليون دولار.

وكانت إدارة العميد قد أعلنت تعاقدها مع 4 صفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وهم ليناردو جيل، محمد ثاني والبرازيلي برونو أوفيني وأخيرًا الدولي التونسي أنيس البدري.

وبدأ الكعبي مسيرته في القسم الثاني مع نادي راسينج البيضاوي من ثم انتقل إلى نادي نهضة بركان ليحقق مع نادي هداف كأس الكونفدرالية ويحقق مع المنتخب المغربي المحلي لقب البطولة ويتوج بجائزة هداف البطولة.

وكان المهاجم المغربي قد انتقل إلى نادي الصيني بصفقة قدرة بحوالي 6 ملايين يورو وهذا أغلى صفقة في تاريخ الدوري المغربي، ويذكر أن نادي الصيني أعار لاعب إلى فريق الوداد البيضاوي، وانتهت أعارته قبل أسابيع قليلة.

وتبحث إدارة نادي الاتحاد عن مهاجم في الخط الأمامي خلال الميركاتو الحالي من أجل حل الأزمة الهجومية التي يمر بها الفريق مؤخرًا.

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في نفس الإطار كشفت الصحيفة أن الحارس البرازيلي جروهي ومواطنه جوناس أصبحا قاب قوسين أو أدنى من المغادرة حيث يفاضل المدرب الهولندي تين كات مع إدارة النادي لاختيار أحدهما للبقاء مع الفريق والآخر للمغادرة.