تقارير .. الاتحاد يسدد ديونه ويغلق قضايا 2013

الاتحاد يبدأ مشوار إغلاق قضاياه وديونه

نجحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في إغلاق قضايا عام 2013 على النادي، وذلك في ظل سعي إدارة النادي للتخلص من كل الديون الموجودة على العميد.

الاتحاد حُرم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من تسجيل لاعبين جدد، بسبب عدم قدرته على استخراج شهادة الكفاءة المالية، بسبب الديون الموجودة على النادي، سواء للاعبين أو مدربين أو أي شيء متعلق بالنادي خلال السنوات الماضية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد اقتربت من إغلاق قضية شركة "مزايا" المسوقة لبطاقة العضوية الشرفية للنادي عام 2013.

وأضافت الصحيفة أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قامت بتسليم الشركة مبلغ 3 ملايين ريال، تمثل المتبقي للشركة، ليتم إغلاق القضية.

وكانت المحكمة قد حكمت لصالح الشركة في وقت سابق مبلغ 17 مليون ريال، يدفعها نادي الاتحاد، حيث تم تسديد 14 مليونًا من قبل على دفاعات.

ومن المنتظر أن يرسل نادي الاتحاد المبلغ المتبقي والذي يصل إلى 3 ملايين ريال إلى شركة مزايا، لإغلاق الملف نهائيًا، وتبدأ الإدارة في البحث عن باقي الديون لتسديدها.