النتائج المباشرة
الانتقالات

تقارير - الاتحاد حسم صفقة جاري رودريجيز لاعب جلطة سراي التركي

آخر تحديث
التعليقات()
AA
مسؤولي نادي الاتحاد حسموا صفقة اللاعب بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه التركي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تحدثت العديد من التقارير الصحفية التركية عن حسم نادي الاتحاد صفقة اللاعب جاري رودريجيز لاعب خط وسط جلطة سراي التركي.

الصحف التركية أكدت بحسب مصادرها أن مسؤولي نادي الاتحاد حسموا صفقة اللاعب بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه التركي.

وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 8 ملايين يورو، وهو ما ساهم في موافقة إدارة نادي جلطة سراي التركي على موافقة رحيل اللاعب.

اختيارات المحررين

ويلعب رودريجيز في مركز وسط الملعب، ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وتعمل إدارة العميد الاتحادي حالياً بكل قوة من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يُعاني بشكل واضح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن رودريجيز صاحب الـ28 عامًا، ينتمى لدولة الرأس الأخضر، ولعب مع فريقه التركي خلال الموسم الحالي 12 مباراة منها 10 مباريات كلاعب أساسي، وسجل 3 أهداف، وصنع 4 فرص ضائعة.

الموضوع التالي:
إسلام سليماني يرغب في قطع إعارته بفنربخشه وكبار السعودية مهتمون به
الموضوع التالي:
قبول استقالة ماجد النفيعي من رئاسة الأهلي وعبدالله بترجي بديلاً
الموضوع التالي:
أليجري: لا زلنا بحاجة إلى 37 نقطة وتقنية الفيديو لا غنى عنها
الموضوع التالي:
بواتينج: الحكم كان عليه إيقاف مباراة الإنتر ضد نابولي
الموضوع التالي:
هازارد : لماذا أتعرض للضرب؟ لأن البعض لا يستوعب مهارتي!
إغلاق