تقارير - الاتحاد حسم صفقة جاري رودريجيز لاعب جلطة سراي التركي

مسؤولي نادي الاتحاد حسموا صفقة اللاعب بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه التركي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تحدثت العديد من التقارير الصحفية التركية عن حسم نادي الاتحاد صفقة اللاعب جاري رودريجيز لاعب خط وسط جلطة سراي التركي.

الصحف التركية أكدت بحسب مصادرها أن مسؤولي نادي الاتحاد حسموا صفقة اللاعب بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه التركي.

وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 8 ملايين يورو، وهو ما ساهم في موافقة إدارة نادي جلطة سراي التركي على موافقة رحيل اللاعب. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

جول 25 - ياسين بونو: إشادة العرب تُشعرني بالفخر والمغرب ستنافس على لقب إفريقيا

ويلعب رودريجيز في مركز وسط الملعب، ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

تاريخ مواجهات الاتحاد والاتفاق في دوري المحترفينhttps://t.co/pCzDKYXUF5 pic.twitter.com/LHSBjvWOk7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 29, 2018

وتعمل إدارة العميد الاتحادي حالياً بكل قوة من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يُعاني بشكل واضح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن رودريجيز صاحب الـ28 عامًا، ينتمى لدولة الرأس الأخضر، ولعب مع فريقه التركي خلال الموسم الحالي 12 مباراة منها 10 مباريات كلاعب أساسي، وسجل 3 أهداف، وصنع 4 فرص ضائعة.