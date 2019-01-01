تقارير - إدارة الأهلي تتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد أجايي

تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات مقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مصرية توصل إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع اللاعب الدولي النيجري جونيور أجايي لتجديد تعاقده مع الفريق.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الأهلي تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكانت إدارة الأهلي قد نجحت خلال الفترة الأخيرة في تجديد عقود العديد من لاعبي الفريق على رأسهم التونسي علي معلول، عمرو السولية وكريم نيدفيد.

الأهلي الأفضل دفاعيًا في الدوري المصري هذا الموسم حيث تلقى 13 هدفًا فقط حتى الآن 🛡️ pic.twitter.com/353YLhJin2 — جول مصر (@goaleg) February 15, 2019

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي من قبل إدارة النادي بتجديد تعاقدها مع اللاعب عقب مرحلة من المفاوضات.

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يُذكر أن جونيور أجايي الذي أنضم للنادي الأهلي في أغسطس 2016 قادماً من الصفاقسي التونسي، يُعد أحد الركائز الأساسية بالفريق نظراً لقيمته الفنية المميزة.