تقارير: أمرابط يرفض طلب النصر ويلوح بالرحيل

نور الدين أمرابط يهدد النصر بالرحيل.

رفض المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر السعودي، طلب إدارة ناديه بخفض رواتبه خلال الفترة الحالية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على الفريق، بسبب تعليق النشاط الرياضي، نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية حاليًا توقفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السعودية، حرصًا على سلامة الجميع.

وأشار موقع "عكاظ" السعودي، إلى أن أمرابط رفض طلب إدارة النصر بتخفيض رواتبه الفترة الحالية، حيث هدد اللاعب بالرحيل، حال إجباره على هذا الأمر.

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موقف اللاعب المغربي جاء بسبب رفض إدارة النصر في وقت سابق، تلبية مطاله بزيادة وتحسين راتبه الشهري، ليرفض الآن أمرابط طلب إدارة ناديه.

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وتسعى إدارة النصر لتخفيف الأعباء المالية على الفريق، وهو إجراء اتخذته الكثير من الأندية حول العالم، بسبب تجميد النشاط الكروي في جميع المسابقات حاليًا، بسبب فيروس كورونا.

ويتواجد نور الدين أمرابط حاليًا رفقة أسرته في هولندا، حيث يقضي اللاعب هذه الفترة بجانبهم، حيث كان وحيدًا في العاصمة السعودية الرياض، في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة السعودية.