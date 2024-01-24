تفوق على النصر .. رئيس الشباب يفجر مفاجأة بشأن بطولات الليوث!

رئيس نادي الشباب يتحدث عن بطولات النادي

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كشف محمد المنجم رئيس نادي الشباب، عن مفاجأة مدوية بشأن عدد بطولات ناديه، وذلك بعد انتهاء مباراة الليوث أمام روما الإيطالي في الاحتفال باليوبيل الماسي للنادي.

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وخسر نادي الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، على ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال المنجم خلال تصريحات عقب المباراة: "نمتلك 48 بطولة، ومع الأخوة في لجنة التوثيق سنرى الأمر، لأننا نمتلك مستندات وإثباتات على ذلك".

تصريحات رئيس الشباب بها مفاجأة مدوية، وهي أن بطولات الليوث تتخطى عدد البطولات الرسمية التي حققها نادي النصر عبر تاريخه.

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النصر حقق 28 بطولة رسمية، و47 بطولة رسمية + ودية، الأمر الذي يعد مفاجأة مدوية لدى الكثيرين.

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