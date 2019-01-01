بعد عام من تفضيله برشلونة - روما يقترب من ضم مالكوم

تعرف على تفاصيل محاولات روما ضم مالكوم

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

عاد نادي روما الإيطالي لمحاولاته بالتعاقد مع مالكوم، لاعب برشلونة، بعد فشله في ضم اللاعب خلال الموسم الماضي.

روما كان قد أعلن انضمام مالكوم إلى صفوفه قبل أن يقرر برشلونة التدخل وضم اللاعب في اللحظات الأخيرة.

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإنّ الجيلاروسي قرر استغلال موقف صاحب الـ 22 عامًا في برشلونة وقلة دقائق اللعب التي يحصل عليها لأجل الحصول على خدماته في الصيف الجاري.

وأوضحت أنّه المدير الرياضي السابق للذئاب، رامون رودريجيز مونشي، سبق ووعد بعدم محاولة ضم اللاعب في المستقبل لكن بعد رحيله فإن روما يفكر جديًا في استقدام اللاعب.

الصحيفة أشارت إلى أنّه قد ينضم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء على أن يدفع النادي الكتالوني جزء من راتبه خلال هذه الإعارة.

وسجل مالكوم 4 أهداف في 24 مباراة فقط لعبها خلال الموسم الماضي رفقة برشلونة.

مهارة رائعة ✅

إنهاء ولا أجمل ✅



جيوفاني إلبر راقص السامبا 🇧🇷💫pic.twitter.com/9t3Ojdc6Pk

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 25, 2019