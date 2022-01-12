تفاؤل مفرط .. جماهير إنجلترا بدأت حجز تذاكر نهائي كأس العالم!

الإنجليز هما الأكثر تفاؤلًا في المونديال

حالة من التفاؤل المفرط يعيشها الجمهور الإنجليزي، بعد وصول منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

الأسود الثلاثة تأهلوا إلى هذه المرحلة في المركز الأول من المجموعة الثانية، وستكون المواجهة القادمة لهم في مرحلة خروج المغلوب أمام المنتخب السنغالي.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أكدت أن بعض الجماهير أنفقت بالفعل أموالها لحجز تذاكر المباراة النهائية للمونديال، وسط حالة من الثقة بنجاح الفريق للوصول إلى هذه المرحلة.

وقامت بنشر تصريحات لأحد المشجعين الذي أنفق أكثر من 500 جنيه استرليني لحجز تذكرة النهائي، حيث قال:"نعرف أننا أغبياء لكنني دفعت هذا المبلغ بالفعل، ولكن هل يمكنك أن تتخيل صعود إنجلترا للنهائي دون امتلاكي تذكرة المباراة؟".

يذكر أن تأهل إنجلترا لنهائي المونديال بالنسخة الحالية، سيكون بمثابة الظهور الأفضل للفريق بتاريخ البطولة منذ الصعود لنهائي 1966 والذي شهد تتويج الأسود الثلاثة باللقب.