تفاؤل حذر .. ريال مدريد مؤمن بضم كيليان مبابي هذا الصيف!

النجم الفرنسي قد يكون على أعتاب الملكي.

كشفت تقارير صحفية عن وجود حالة من التفاؤل داخل جدران ريال مدريد حول مستقبل اللاعب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن ريال مدريد يدرك جيدًا أن باريس سان جيرمان سيحاول تنجب خسارة مبابي بشكل مجاني.

وأوضحت أنه لا يوجد مفاوضات حقيقية بين الطرفين حتى الوقت الحالي، لكن هذا لا يعني أن شيئًا لن يحدث في سوق الانتقالات الصيفية، وذكرت أن الفريق الإسباني يؤمن بحظوظه.

ريال مدريد يبحث عن مهاجم لنفسه بعد رحيل كريم بنزيما، ويأمل أن يكون هو كيليان مبابي في الصيف الجاري، لكن في ظل تصريحات اللاعب الأخيرة عن رغبته في إتمام عقده مع باريس، جعل ذلك الملكي أكثر حذرًا.

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أن رحيله هذا الصيف قد يكلف ريال مدريد الكثير، وهو ما قد يصل إلى 200 مليون يورو بحسب ما تداولت تقارير عديدة.