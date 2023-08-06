تفاصيل عرض برشلونة الأول لبرناردو سيلفا .. ورد مانشستر سيتي عليه!

إدارة برشلونة متمسكة بضم اللاعب البرتغالي..

تواصل إدارة برشلونة، محاولاتها للتعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبالفعل قدمت عرضًا رسميًا للفريق الإنجليزي.

وتريد إدارة برشلونة تدعيم الجانب الهجومي للفريق، خاصة مع الأنباء التي تؤكد اقتراب رحيل عثمان ديمبيلي لاعب الفريق الكتالوني، إلى باريس سان جيرمان في الفترة القادمة.

ويحاول برناردو سيلفا، إقناع إدارة فريقه بالموافقة على عرض برشلونة، إذ يريد اللاعب ارتداء قميص البلوجرانا في الفترة القادمة، والعمل تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة برشلونة تقدمت بالفعل بأول عرض رسمي إلى مانشستر سيتي للتعاقد مع اللاعب البرتغالي صاحب 28 عامًا.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة قدم عرضًا لمانشستر سيتي بالحصول على خدمات برناردو لمدة موسم على سبيل الإعارة، ثم يتم تفعيل بند شراء إلزامي في الموسم التالي تكون قيمته 58.10 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر سيتي، رفضت العرض رفضًا قاطعًا وأخبرت إدارة برشلونة، بأن برناردو غير قابل للبيع، ومن جانبها تحاول إدارة الفريق السماوي تجديد عقد اللاعب.