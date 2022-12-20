تفاصيل صادمة.. ثنائي فرنسا ضغط لاستبعاد بنزيما من معسكر الديوك!

طعنات الغدر لا تأتي إلا من الزملاء

تفاصيل صادمة في معسكر فرنسا تخرج عن فكرة استبعاد كريم بنزيما من العودة إلى الدوحة حتى بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن المعسكر التحضيري للديوك.

المشاكل بدأت حينما أتى بنزيما إلى معسكر فرنسا وهو يشعر بآلام وانزعاجات عضلية في أواخر فترته السابقة للمونديال مع ريال مدريد، صحيفة "ليكيب" تشير إلى أن الفرنسي لم يكن يريد الامتثال للفحص الطبي الروتيني لأنه كان يعلم أنه مصاب، ديدييه ديشان لم يعجب بهذا السلوك.

من هنا بدأ التوتر، الذي تشير الصحيفة إلى أن الجهاز الفني والطبي للديوك لم يرد أن يتصاعد، وحاول إقناع بنزيما بالعودة إلى باريس وترك المعسكر في الدوحة.

لم يمتثل بنزيما في البداية، لكن مع الضغوطات ترك المعسكر، وسط سعادة بين اللاعبين وبالأخص الثنائي هوجو لوريس وأنطوان جريزمان، الذين يقول الصحفي رومان مولينا أنهما كانا الأكثر سعادة بعودة بنزيما.

مع تقدم لحظات البطولة ووصول فرنسا إلى محطتها الأخيرة، حذر المسؤولون الفرنسيون اللاعبين من الحديث عن إظهار رغبتهم في عودة بنزيما، الأمر الذي أحكم الثنائي لوريس وجريزمان السيطرة على معسكر الديوك فيه، لتنتهي الأمور كما رأى الجميع.