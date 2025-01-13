أوقف الاحتفالات من أجله.. الكشف عن تفاصيل محادثة جافي وفلورنتينو بيريز!

تفاصيل محادثة جافي مع فلورنتينو بيريز...

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل محادثة جافي، لاعب برشلونة، ووفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عقب مباراة الفريقين مساء أمس الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وشارك جافي، في فوز برشلونة، على ريال مدريد، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جافي، عقب المباراة وأثناء الاحتفالات باللقب توجه إلى بيريز، وتحدث معه: "أردت أن أشكرك على الرسالة التي أرسلتها لي عندما كنت مصابًا".

وكان جافي، قد تعرض إلى إصابة قوية في الركبة، في نوفمبر 2023 أبعدته عن الملاعب قرابة العام تقريبًا، قبل أن يعود للمشاركة مع برشلونة نهاية عام 2024، ويحجز لنفسه مقعدًا أساسيًا في كتيبة المدرب هانز فليك.

جدير بالذكر أن جافي، يستعد مع برشلونة، لاستضافة ريال بيتيس، مساء الأربعاء القادم، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، على أن يلعب مع خيتافي، يوم السبت المقبل في الجولة 20 من الليجا.