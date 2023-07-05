تفاصيل جديدة في أزمة النصر وحكيم زياش .. سر صادم وراء فشل الصفقة

يوم بعد آخر تظهر تفاصيل جديدة عن أزمة نادي النصر وحكيم زياش

لا حديث بين جماهير نادي النصر حاليًا، إلا على سبب فشل انتقال النجم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي الإنجليزي، إلى فريقهم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بعض التقارير زعمت أن فشل اللاعب في الفحوصات الطبية هو السبب؛ لكن.. مصادر مقربة من زياش نفسه أوضحت في تصريحات خاصة لـ"GOAL"، عن أن النصر هو من نشر هذه الشائعات؛ لإجبار النجم المغربي، على قبول بعض الشروط في التفاوض.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن تفاصيل جديدة في فشل انتقال حكيم زياش، إلى قلعة العالمي، رغم الاتفاق مع تشيلسي.

وأشار القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن النصر طلب من النجم المغربي، إجراء الفحوصات الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور طبيب النادي.

الإعلامي الرياضي أعلن رفض زياش، السفر إلى مدريد، وإصراره على الخضوع للفحوصات الطبية في المغرب؛ لينسحب النصر من الصفقة بعدها.