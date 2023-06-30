تشيلسي يتعاقد مع نيكولاس جاكسون!

أعلن نادي تشيلسي مساء اليوم، تعاقد مع اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون، صاحب الـ22 عامًا، قادمًا من فياريال.

ونجح جاكسون في تسجيل 12 هدفًا، الموسم الماضي بالدوري الإسباني، في صفوف فياريال.

انضم الشاب السنغالي، إلى صفوف البلوز، مقابل 30 مليون يورو، بجانب 7 مليون كإضافات للصفقة.

كما أكد النادي اللندني أن الجناح السنغالي، تعاقد مع البلوز بصفقة طويلة الأمد، لمدة 8 أعوام.

الجدير بالذكر أن شارك جاكسون في 38 مباراة في صفوف فياريال الموسم الماضي.