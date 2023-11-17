تفاصيل الإصابة تبدأ في الظهور .. الكشف عن موقف تير شتيجن من المشاركة مع برشلونة

تفاصيل إصابة تير شتيجن وموقفه من المشاركة مع برشلونة...

حمل يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا أنباء غير سارة لمشجعي برشلونة، والمنتخب الألماني، بإصابة تير شتيجن، أثناء فترة التوقف الدولي الحالية.

وبحسب التقارير الصحفية فإن تير شتيجن بدأ يشعر بآلام في أسفل ظهره منذ يوم الخميس، ليخرج ناجلسمان اليوم في تصريحات صحفية، يؤكد فيها إصابة اللاعب وغيابه عن المباراتين القادمتين.

وسيغيب الحارس صاحب الـ 31 عامًا، عن المباراتين الوديتين لمنتخب بلاده أمام تركيا والنمسا، في فترة التوقف الدولي الحالي، بعد ضمان تأهل الماكينات الألمانية إلى بطولة يورو 2024.

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وقال ناجلسمان في تصريحات صحفية: "سيغيب تير شتيجن عن المباراتين القادمتين، فهو يعاني من آلام حادة في أسفل الظهر، سيعود إلى برشلونة لبداية رحلة علاجه".

وتعتبر هذه ثاني مرة يشتكي فيها الحارس الألماني، من ألام أسفل الظهر، بعدما اشتكى منها في صيف 2014، والتي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.

وبشكل عام، هذه هي الإصابة الأولى التي تضرب تير شتيجن، منذ إصابته بآلام في المعدة في شهر نوفمبر الماضي.