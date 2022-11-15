تغيير موعد مباراة السعودية وكرواتيا الودية

اللقاء الودي الأخير للمنتخبين قبل التوجه إلى قطر

أعلن حساب المنتخب السعودي على تويتر تغيير موعد مباراة الأخضر الودية أمام كرواتيا المقررة غدًا الأربعاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة بالتوقيت المحلي.

اللقاء الذي كان من المفترض لعبه على ملعب مرسول بارك نُقل إلى ملعب الملز لعدم جاهزية أرض الملعب الأول نتيجة إقامة بعض فعاليات موسم الرياض عليه.

وقد كان مقررًا لعب اللقاء في نفس موعد مباراة السعودية الأولى في كأس العالم قطر 2022 والتي ستكون أمام الأرجنتين، لكن بيان المنتخب أوضح أن الفريقين السعودي والكرواتي اتفقا على تأخير صافرة البداية لمدة ساعتين وذلك للعب في أجواء أقل حرارة.

المنتخب الوطني والمنتخب الكرواتي يتفقان على تغير موعد بداية المباراة الودية 📝⬇ pic.twitter.com/jLspqlvff5 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 15, 2022

الأخضر سيتوجه مساء غدٍ عقب مباراة كرواتيا إلى الدوحة على متن طائرة خاصة للمشاركة في كأس العالم، حيث سيفتتح مشواره باللعب مع الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري قبل مواجهة بولندا والمكسيك في 26 و30 من نفس الشهر.

مران الأمس للأخضر شهد تواجد القائد سلمان الفرج في التقسيمة التي جرت على نصف مساحة الملعب، لكن موقفه من مواجهة زملاء لوكا مودريتش سيُحسم بواسطة المدرب هيرفي رينارد بعد مران اليوم.