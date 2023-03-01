تغيير قانون التسلل ولا وقت للاحتفال بالأهداف.. اقتراحات تعديل قوانين كرة القدم!

الفيفا تطرح اقتراحات صادمة لتعديل القوانين بكرة القدم!

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لطرح العديد من الاقتراحات لتغيير بعض القوانين المعتادة باللعبة، في محاولة للتطوير.

بعد كأس العالم قطر 2022، بدأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الحديث عن ظاهرة إهدار الوقت في المباريات، والتي يجب الحد منها، لأنها تمثل كارثة لكرة القدم الحالية.

وفي اجتماع مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB -الجهة المسئولة عن سن قوانين كرة القدم- الاسبوع المقبل، سوف الحديث عن التقليل من إهدار أي وقت، وتقليل مدة الاحتفالات بالأهداف، فلن يتم السماح للفريق المسجل، بتجاوز دقيقة واحدة بعد الهدف، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا".

وأوضحت الصحيفة أنّ وقت المباراة سوف يتغير ولن يكون 90 دقيقة، كما سيتم التأكيد على إلغاء أي هدف حال تواجد لاعب من دكة البدلاء داخل الملعب، تجنبًا لتكرار ما حدث في نهائي كأس العالم الماضي.

كما سيتم إعادة النظر في قانون التسلل، الذي تم الحديث عنه بالفعل في اجتماعات سابقة لـ IFAB، فلا يعتبر اللاعب في موقف تسلل عندما يستلم الكرة من الخصم الذي لعب الكرة عمدًا، وفقًا لبعض المؤشرات.

وما حدث في كأس العالم بقطر، من حارس الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، فتح ملف قاعدة أخرى، فسيتم منع حارس المرمى من تشتيت انتباه اللعب المسدد، في ضربات الجزاء، كما سيحصل الحكم الرابع على فرصة أكبر لمساعدة حكم الساحة في القرارات المعقدة.

وفي حال تمت الموافقة على هذه التعديلات، فسوف تدخل حيز التنفيذ من موسم 2023-2024 وتحديدًا بداية من يوليو المقبل.

وتوجت الأرجنتين بلقب كأس العالم في قطر، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح.