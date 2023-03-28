تغيير حكم المباراة بين الشوطين.. واقعة غريبة في مباراة إسبانيا وأسكتلندا

جول العربي
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Spain Scotland Euro 2024 qualifying Sandro SchärerGettyImage
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ماذا حدث للحكم في مباراة إسبانيا وأسكتلندا؟

شهدت مباراة أسكتلندا وإسبانيا اليوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024، واقعة غريبة بطلها حكم المباراة.

وخسر منتخب إسبانيا بنتيجة 2-0 أمام أسكتلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات يورو 2024.

وتم تغيير الحكم السويسري ساندرو شرير، بعد استراحة شوطين المباراة بسبب إصابته، وحل مكانه الحكم الرابع السويسري لوكاس فاندريش وأدار الشوط الثاني من المباراة.

ويبلغ شرير 34 عامًا، ومباراة أسكتلندا أمام إسبانيا هي سادس مباراة رسمية له تحكيمًا بعد مواجهات أيرلندا الشمالية ورومانيا وفرنسا والبوسنة وإستونيا وويلز وإيطاليا والمجر واسكتلندا وأيرلندا.

وبهذه النتيجة رفع منتخب أسكتلندا رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة منفردًا، يليه منتخب إسبانيا برصيد 3 نقاط.



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