تغير مفاجئ في مستقبل ساري مع تشيلسي

على النقيض تماما من الأنباء التي تحدثت في الأسابيع والأيام القليلة الماضية عن اقتراب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري من مغادرة تشيلسي، ذكرت تقارير صحافية بريطانية، أن إدارة النادي اللندني راجعت أفكارها وحساباتها بشأن مستقبل مدرب نابولي السابق.

وادعت العديد من وسائل الإعلام في جنة كرة القدم وكذا في المملكة المتحدة، أن الحسناء الروسية مارينا جرانوفسكايا، تنوي التخلص من المدرب المدخن، وذلك ليس لسوء نتائجه، بل حفاظا على الهدوء في غرفة خلع الملابس، بعد تسريب معلومات عن تزايد مشاكله مع اللاعبين.

وقيل إن إدارة البلوز تُخطط لإسناد المهمة لأسطورة النادي فرانك لامبارد، خاصة بعد إنجازه مع ديربي كاونتي، بقيادته لخوض أغلى مباراة كرة قدم في العالم، نهائي "البلاي أوف"، المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، لكن صحيفة "ذا صن"، علمت من مصادرها الخاصة، أن مدير تعاقدات النادي، فَضلت تأجيل الخطة للعام القادم.

وبحسب ما ذكره المصدر البريطاني، فإن الإدارة أبلغت ساري بأن مكانه في "أمان" لموسم آخر على أقل تقدير، وذلك بعد تصريحات النارية التي أطلق خلالها العنان لنفسه، بتهديد واضح وصريح، مفاده أنه سيغادر "ستامفورد بريدج"، حال كان مستقبله متوقفا على مباراة نهائي اليوربا ليج.

وعبر المدرب البالغ من العمر 60 عاما، عن انزعاجه من الشائعات التي تحدثت عن طرده من غرب عاصمة الضباب، إذا سقط أمام المدفعجية في سهرة الخميس المقبل، لتتوالى بعدها الأنباء التي تربط مستقبله بالعودة إلى الكالتشيو، لخلافة ماسيميليانو أليغري في يوفنتوس.

لقطة تسويلك صداع 😱pic.twitter.com/dRFXCdlti6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وأرجعت الصحيفة التي انفردت بخبر بقاء ساري لموسم آخر، سبب تراجع النادي عن فكرة تعيين فرانك لامبارد لما وصفه التقرير "قلة خبرة سوبر لامبارد في المجال وحاجته لتعلم المهنة أكثر بمزيد من الاحتكاكات"، عكس ساري، الذي لديه ما يكفي من الخبرة للحفاظ على استقرار الفريق في الأشهر الـ12 القادمة، التي لم يتمكن خلالها النادي من إبرام صفقات جديدة، بحكم العقوبة المفروضة.

هذا بخلاف تزايد ثقة المسؤولين أن موسم ساري الثاني سيكون أفضل، خاصة بعدما يتقن التحدث باللغة الإنجليزية، الأمر الذي قد يساعده على تحقيق نتائج أفضل من الحصول على المركز الثالث في البريميرليج واللعب في نهائي الدوري الأوروبي، الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن ساري سيختتم موسمه الأول مع أسود لندن بمواجهة آرسنال مساء الخميس المقبل على ملعب العاصمة الأذربجانية "باكو" لتحديد هوية بطل اليوربا ليج.