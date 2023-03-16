تغير مركزه نهائيًا؟ ديدييه ديشان يستدعي إدواردو كامافينجا ولكن كمدافع!

ديشان اختار كامافينجا في قائمة منتخب فرنسا، لكن مع تغيير مركزه

تواجد اسم إدواردو كامافينجا لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني في القائمة التي أعلنها ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، والتي ستخوض مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

تواجد كامافينجا في قائمة منتخب فرنسا ليس جديدًا بالطبع، حيث شارك اللاعب الشاب مع "الديوك" في منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، لكن الجديد كان هو تغيير مركز لاعب الوسط الفرنسي.

القائمة التي اختارها ديشان شهدت تواجد كامافينجا بين المدافعين، بدلًا من مركزه الرئيسي في خط الوسط، وهو المركز المفضل بالنسبة له كما صرح في أكثر من مناسبة.

ويبدو أن مشاركة كامافينجا مع ريال مدريد في العديد من المباريات مؤخرًا في مركز الظهير الأيسر بدلًا من مواطنه المصاب فيرلان ميندي كان له تأثير على قرار ديشان في مكان لاعب الوسط في قائمة منتخب فرنسا.

كما أنه من غير المرجح أن يلعب كامافينجا بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر، حيث قام ديشان باستدعاء تيو هيرنانديز نجم نادي ميلان الإيطالي، ومن المؤكد أنه سيحجز المقعد الأساسي في "الديوك".