تغريم الأهلي وإيقاف عبد الحفيظ وأيمن أشرف

مدير الكرة والمدافع يغيبان عن لقاء الزمالك بالسوبر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، وقيع عدد من العقوبات على الأهلي، إثر ما بدر من مسؤوليه خلال مواجهة بيراميدز.

المارد الأحمر تلقى الهزيمة أمام الأزرق بهدف وحيد، على ملعب برج العرب الإسكندرية، ليودع كأس مصر من دور الـ16.

وأعلنت اللجنة تغريم الأهلي 10 آلاف جنيه، لعدم التزام لاعبيه بمقاعد البدلاء، فيما تم إيقاف سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، مباراة واحدة، للاعتراض على الحكم الإضافي بشكل غير لائق عقب انتهاء المباراة.

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العقوبات شملت كذلك أيمن أشرف؛ مدافع الشياطين الحمر، الذي تقرر إيقافه مباراة واحدة، نظرًا لتعرضه للطرد في اللقاء، لحصوله على الإنذار الثاني.

وتأتي اعتراضات عبد الحفيظ ومقاعد بدلاء الأحمر في اللقاء على الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي اتهموه بالتغاضي عن احتساب ضربتي جزاء لصالحهم.

وبذلك يغيب مدير الكرة وأيمن أشرف عن مواجهة الزمالك المقبلة، في كأس السوبر المصري، المحدد له 17 من سبتمبر المقبل.

يذكر أن بيراميدز يلاقي حرس الحدود في دور الـ8 من كأس مصر، على أن يواجه الفائز منهما بتروجيت.