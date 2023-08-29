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تغريدة مثيرة لحساب دوري روشن على "إكس" تلمح لتعاقد الاتحاد مع صلاح

تامر أبو سيدو
Salah Al-ittihad GettyImage
الإتحاددوري روشن السعوديانتقالاتمحمد صلاحليفربول

الصفقة الكبرى للاتحاد

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لم يفقد الاتحاديون الأمل في التوقيع مع محمد صلاح نجم هجوم ليفربول رغم بقاء أقل من 72 ساعة على إغلاق سوق الانتقالات الصيفي في أوروبا، وقد تعززت تلك الآمال كثيرًا بتغريدة حساب دوري روشن السعودي على منصة إكس المثيرة للغاية.

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الدوري السعودي استقطب العديد من النجوم البارزين خلال الصيف الجاري، على رأسهم نيمار ورياض محرز وساديو ماني، بجانب وجود كريستيانو رونالدو منذ يناير الماضي، وقد سعى الهلال جاهدًا لضم ليونيل ميسي لكن دون نجاح، فيما يُحاول الاتحاد حاليًا التعاقد مع الجناح المصري.

حساب دوري روشن على إكس نشر تغريدة سأل فيها المتابعين عن الأسطورة التي مازالت مفقودة في البطولة، إذ كتب "الدوري هالسنة دوري أساطير بس ناقصنا واحد؟".

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التغريدة رآها العديد تُشير إلى قرب انضمام صلاح لبقية نجوم الدوري السعودي في الموسم الجاري، خاصة في ظل التقارير التي تحدثت أمس عن عرض خرافي وصل إلى 150 مليون يورو لليفربول تشمل الحوافز، بجانب راتب سنوي للاعب مساوٍ لما يحصل عليه رونالدو ونيمار.

يُشار إلى أن يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي مازال مُصرًا على بقاء صلاح ورفض العرض السعودي لضمه.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 90526كريم بنزيما
  • 9508خاليدو كوليبالي
  • 17077روبرتو فيرمينو
  • 7648نجولو كانتي
  • 18950مارسيلو بروزوفيتش
  • 38866صفقة أخرى
182575 الأصوات

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