"تغريدة تثير الشكوك حول مستقبله" .. الكشف عن أزمة لابورت مع النصر قبل السفر إلى اليورو!

هل سيواصل رحلته مع النصر أم...؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، عن السر وراء تراجع مستويات المدافع الإسباني إيمريك لابورت، المحترف في صفوف النصر، والذي يشارك برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويعد لابورت عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني دي لا فوينتي، حيث قاد منتخب إسبانيا، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا، بعد تزعم العلامة الكاملة في المجموعة الثانية، ومن ثم اكتساح جورجيا برباعية في دور الـ16.

ونشر العصيمي، رسالة عبر حسابه على منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "لابورت لاعب ونجم كبير، قدم أدوارًا عالية مع منتخب بلاده وقدم بطولة رائعة، عندي قناعة بنجوميته، إلا أنه فقط بالفترة الأخيرة واجهته بعض الظروف الأسرية الصعبة ورغباتهم".

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وأضاف "بقاؤه بالنصر أشوفه مفيد ويحقق الاستقرار، ورحيله عن النصر لو رغب أيضًا مفيد، الفائدة في رحيله هو أن يستثمر النصر تميزه بالبطولة ويستفيد من قيمته".

وكان لابورت قد أثار حالة من الغضب بين جماهير النصر، بعدما تعرض لقرار بالإيقاف من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ليغيب عن مباراتي الاتحاد، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد قيامه بضرب لاعب الرياض في الجولة قبل الأخيرة، ليلتقى بطاقة حمراء مباشرة، ويتم إيقافه بداعي ارتكاب (السلوك المشين).

وأطلق لابورت تصريحًا مثيرًا للجدل، خلال مؤتمر صحفي لإسبانيا في بطولة اليورو، قائلًا إنه لن يمانع الاستماع للعروض الأخرى، وخاصة إذا قدم عرض من ناديه الأسبق، أتلتيك بيلباو الإسباني، وذلك رغم ارتباطه بعقد مع النصر حتى صيف 2026.