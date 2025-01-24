"فشلت مرتين في 16 عاماً" .. تغريدة إبراهيموفيتش الأخيرة تثير سخرية الجمهور

السويدي يواصل الجدل على طريقته

أثارت تغريدة من النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على موقع X الجدل والسخرية بين الجماهير بعد أن قام إداري ميلان الحالي باستعراض إنجازاته في مشواره الكروي الحافل.

إبرا الذي سبق له اللعب بقمصان عديد الأندية بداية من مالمو وأياكس ومروراً بيوفنتوس، إنتر، برشلونة، ميلان، بي إس جي، ومانشستر يونايتد، وتجربة أمريكية في جالاكسي، قرر الاحتفاء برقمه الخاص بتحقيق بطولة الدوري 16 مرة على حد تعبيره في مسيرته.

واستعرض إبرا سجله بداية من أياكس في 2001 وصولاً إلى باريس سان جيرمان 2016 وكتب: "فشلت مرتين في 16 عاماً"، في إشارة لتحقيقه الدوري في 16 مناسبة بتلك الفترة مقابل حلوله ثانياً مرتين فقط مع أياكس وميلان، ولكن الجمهور لم يفوت عدم دقة المعلومة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار البعض من الجمهور إلى أن إبرا رسمياً لم يحقق الدوري بقميص يوفي، إذ سحب منه لقبي الدوري في 2005 و2006 بعد فضيحة كالتشيوبولي، كما تعمد إبرا تجاهل فترته في مانشستر يونايتد حيث لم يحقق الدوري، وفترته الثانية في ميلان رغم أنه ساهم فيها بتحقيق لقب السيري آ.

وسخر البعض الآخر من الجمهور من تجاهل السويدي سجله الضعيف في دوري أبطال أوروبا التي لم يفز بها على الإطلاق طوال مسيرته، بينما أبدى جمهور يونايتد بالتحديد غضبه من تجاهل فترته مع ناديهم رغم أنه حقق فيها الدوري الأوروبي.