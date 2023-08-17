تعيين ديكو يحرم الهلال من صفقة عالمية جديدة

جواو فيليكس يقترب من تحقيق حلمه!

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يبدو أن موقف برشلونة قد تغير تغييرًا جذريًا بشأن التعاقد مع جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن قدوم ديكو كمدير رياضي جديد خلفًا لماتيو أليماني، قد يُسهل عملية قدوم النجم البرتغالي إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف.

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وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي السابق لم يكن مؤيدًا لقدوم فيليكس إلى برشلونة، بالعكس تمامًا مع ديكو المُعجب للغاية بإمكانيات مواطنه بالإضافة إلى رئيس النادي جوان لابورتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان واحتمالية رحيل أنسو فاتي قد تدفع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة للنظر بشكل إيجابي في التعاقد مع مهاجم بمواصفات لاعب بنفيكا السابق.

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قدوم ديكو إلى برشلونة حرم الهلال السعودي من التعاقد مع فيليكس الذي يقترب من تحقيق حلمه باللعب في صفوف الفريق الكتالوني، بعد أن تزايدت فرص قدومه إلى كامب نو هذا الصيف.

اللاعب البرتغالي لا يرغب سوى في اللعب بصفوف برشلونة، لذلك رفض عرضًا مغريًا للغاية من الهلال السعودي للعب مع مواطنه جورج جيسوس، وفقًا للتقرير الإسباني.

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