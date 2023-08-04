تعيين حكم "مونديالي" مثير للجدل لقمة الهلال والاتحاد في كأس الملك سلمان

تامر أبو سيدو
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كأس العرب للأندية الأبطالدوري روشن السعوديالإتحاد vs الهلالالإتحادالهلال

قمة دور الـ8 في البطولة العربية

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كشف الإعلامي علاء سعيد عن تعيين الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم لإدارة قمة الاتحاد والهلال في دور الـ8 من كأس الملك سلمان للأندية البطلة العربية، والتي ستقام مساء السبت القادم في الطائف.

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الاتحاد تصدر مجموعته في البطولة العربية فيما حل الهلال ثانيًا خلف السد القطري، وقد صعد معهم كذلك الشباب والنصر والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي والشرطة العراقي.

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الجاسم كان قد أثار الجدل خلال تحكيمه في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث أدار مباراة أمريكا وويلز في دور المجموعات وكذلك مواجهة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا والتي انتهت لصالح الكروات 2-1.

نجوم المنتخب المغربي هاجموا الحكم عقب اللقاء وعلى رأسهم حارس المرمى ياسين بونو قبل أن يتدخل المدرب وليد الركراكي ومسؤولي الفريق للسيطرة على الأمور.

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يُشار إلى أن الاتحاد حقق الفوز في مبارياته الـ3 ضمن دور المجموعات فيما عانى للهلال خلال صعوده، حيث خسر مباراة وتعادل أخرى ولم يتأهل سوى بعد الفوز على الوداد في الجولة الختامية.

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