"تعيش في عالمها الخاص" .. والدة بيليه لم تعلم بوفاته بعد!

شقيقة بيليه كشفت أن والدتهما لم تعلم بعد بوفاته.

كشفت ماريا لوسيا دو ناسيمينتو شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، أن والدتهما لم تعرف بعد بخبر وفاته.

بيليه توفي مساء الخميس 29 ديسمبر، بعدما قضى شهرًا في مستشفى ألبرت آينشتاين في مدينة ساو باولو، إثر معاناته من مضاعفات مرض السرطان.

وأدلت شقيقة بيليه بتصريحات لشبكة "ESPN Brazil" الرياضية، مؤكدة أن دونا سيليست والدة الأسطورة، التي تبلغ من العمر مائة عام، لم تعرف بعد بخبر وفاته.

وقالت شقيقة بيليه: "إنها لا تعرف، تحدثنا، لكنها لا تعرف، إنها بخير، لكنها في عالمها الخاص".

وشددت شقيقة بيليه على أن والدتها عرفت قبل أيام قليلة من وفاته أنه في حالة صحية سيئة، وأضافت: "لا تعرف حتى الآن بوفاته، أحيانًا أقول لها: لنصلي من أجل ديكو (كما يدعوه في المنزل)، حسنًا يا أمي".

وتحتاج والدة بيليه إلى مساعدة مستمرة من الممرضات ومراقبة يومية بسبب وضعها الصحي الناتج عن تقدمها في العمر.

في 20 نوفمبر الماضي، استخدم بيليه شبكات التواصل الاجتماعي لمشاركة عدة صور مع دونا سيليست وتقديم التهنئة لها بعيد ميلادها المائة.

وكتب بيليه: "نحتفل اليوم بمرور 100 عام على حياة دونا سيليست، منذ أن كنت صغيرًا، علمتني قيمة الحب والسلام، لدي أكثر من مائة سبب لأكون ممتنًا لكوني ابنها، أشارككم هذه الصور بعاطفة كبيرة للاحتفال بهذا اليوم، شكرًا لك على كل يوم بجانبك يا أمي".