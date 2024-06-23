"عليك أن تعيد النظر يا الأهلي" .. ثغرة كيميتش ترعب قلوب الألمان 92 دقيقة أمام المدافع السويسرية

ماذا قدم لاعب منتخب ألمانيا في مباراة سويسرا؟

أثبت الدولي الألماني جوشوا كيميتش، أنه لم يكن في يومه، وقدم أداءً يشوبه التذبذب والأخطاء الكارثية في مباراة سويسرا وألمانيا، والتي نجت فيها الماكينات بتعادل في الدقائق الأخيرة، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وكانت ألمانيا في طريقها للخسارة، قبل أن ينتزع فولكروج تعادلًا قاتلًا في الدقيقة 90+2، ليقود بلاده لتعادل ثمين أمام سويسرا، وتنهي الماكينات الألمانية المجموعة الأولى في الصدارة بـ7 نقاط.

ثغرة دفاعية

ووفق خطة المدير الفني يوليان ناجيلسمان، فإن كيميتش لعب كظهير أيمن بمهام هجومية، حيث اعتمد لاعب بايرن ميونيخ على الاندفاع إلى الأمام، من أجل صنع الخطورة الهجومية من الجبهة اليمنى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في المقابل، كان الاندفاع الأمامي سببًا في منح مساحة هجومية للاعبي سويسرا على جبهته اليسرى، نتيجة تأخر كيميتش في العودة، الأمر الذي حاول المنافس استغلاله بطريقة شكلت خطورة على المرمى الألماني.

وبالنظر في لقطة الهدف السويسري الذي أحرزه دان ندوي في الدقيقة 29، فإن فابيان ريدير لم يكن صعوبة في تجاوز كيميتش بتمريرة إلى فرولر الذي وجه كرة عرضية إلى ندوي الذي سجل منها هدفًا رائعًا في الشباك.

وأحرز فارجاس هدفًا لسويسرا في الدقيقة 83، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف، إلا أن وضع اللاعب الذي كان منفردًا، مستغلًا تأخر كيميتش وتأخره في العودة بشكل كبير، لينفرد بنوير ويسدد الكرة في المرمى، قبل أن يُلغى الهدف، تاركًا علامة استفهام كبيرة حول لاعب بايرن ميونخ.

نقطة ضوء

ورغم أرقام كيميتش السلبية، إلا أن هناك نقطة ضوء في طريقة اللاعب في مباراة سويسرا، حيث تنوع آدائه بين الدفاع والمحور والهجوم، كما كاد أن يصنع فرصة محققة لألمانيا في الدقيقة 70، بتسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يشتتها مانويل أكانجي.

ووفق إحصاءات كيميتش في مباراة سويسرا، فإن اللاعب الذي بات قريبًا من مغادرة بايرن ميونخ، قدم 69 تمريرة، بلغت نسبة دقتها 90%، كما صنع تمريرة مفتاحية.

هل يحتاج الأهلي لإعادة النظر؟

وارتبط اسم جوشوا كيميتش، بوجود رغبة كبرى من الأهلي في التعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي، في ظل أزمته مع بايرن ميونخ، والتوجه نحو عدم تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن كيميتش يفاضل بين 5 أندية أوروبية، وهي مانشستر سيتي، وليفربول، وآرسنال، وريال مدريد، وبرشلونة، دون ذكر للأهلي في حسابات الظهير الألماني.

والآن، وبعدما صنعه في مباراة سويسرا، بات السؤال هو، هل يجدد الأهلي اهتمامه بضم كيميتش، أم أنه ينبغي على الراقي أن يبدأ البحث عن ظهير بديل في الصيف؟