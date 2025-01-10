تعويض قيمته 2 مليار إسترليني.. ليستر سيتي ينبش جرح وفاة مالكه السابق!

ليستر سيتي ينبش في الماضي...

قرر ملاك فريق ليستر سيتي، إعادة فتح ملف وفاة فيتشاي سريفادانابرابا، مالك النادي الإنجليزي السابق، والذي توفى نتيجة حادث تحطم طائرته الخاصة.

وكان سريفادانابرابا، قد توفى في أكتوبر 2018، في حادث تحطم طائرته المروحية أثناء إقلاعها من ملعب كينج باور، معقل الثعالب عقب إحدى مباريات الفريق في البريميرليج.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن ملاك ليستر سيتي، قرروا رفع دعوى قضائية، وطالبوا بتعويض يصل إلى 2.15 مليا جنيه إسترليني، ضد الشركة المصنعة للطائرة.

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ومن جانبه تحدث أيوات نجل فيتشاي للصحيفة الإنجليزية وقال: "تعشر عائلتي كل يوم بألم فقدان والدي، حقيقة أن الأحفاد لن يعرفوا جدهم أبدًا تزيد من ألمنا، لقد فكرنا مليًا في نتائج التحقيقات، لقد وثق والدي كثيرًا في الشركة عندما اشترى تلك المروحية ولكن ثقته لم تكن في محلها، أحملهم المسؤولية الكاملة عن وفاته".

وأشار التقرير إلى أن تلك القضائية ضد الشركة الإيطالية، هي الأكبر في تاريخ القانون البريطاني، ويزعم ملاك الفريق الإنجليزي، أن الشركة كان بإمكانها إجراء بعض التغييرات المهمة في أنظمة السلامة، كانت من الممكن أن تمنع الحادث.

جدير بالذكر أن عائلة سريفادانابرابا، قد اشترت ليستر سيتي في عام 2010، وساهمت بشكل كبير في تحقيق الإنجاز بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي في عام 2016.